Jáchym Topol: Sestra

DIVADLO, Disk, Praha, premiéra 26. 1., nejbližší reprízy 27. 1., 4. a 8. 2.

„Na tři měsíce a čtrnáct dní se mi povedlo zavřít se do domku německého spisovatele Heinricha Bölla,“ popisuje Jáchym Topol v rozhovoru, který poskytl dramaturgyni Daně Hlaváčové, okolnosti, za nichž vznikl jeho román Sestra. A raduje se, že jej mohl napsat a vydat „v době, kdy byla literatura považována za opravdu důležitou a neměla tu obrovskou konkurenci ve filmu a internetu“. Topolovu Sestru teď právě Dana Hlaváčová s režisérem Kryštofem Krejčím a studenty DAMU uvádějí jako „syrově poetický ponor do devadesátek“. Po třiceti letech a s úplně jinou generací.

Na věčnou památ / Je ne t’oublierai ja

VÝSTAVA, Galerie 35, Francouzský institut v Praze, do 15. 2.

Adalbert Khan - Čechy, Praha, 2022

Nedokončený název, rozbité poslední slovo. To je jako rozpůlený náhrobní kámen. Možná jej Vojtěch Janyška, který se na umělecké scéně podepisuje Adalbert Khan, zahlédl poprvé na českém hřbitově, na pařížském Père-Lachaise či v Kyrgyzstánu, Gruzii, Číně. Mladý česko-francouzský umělec fotografuje hroby všude, kde se octne, nezajímá se však o mrtvé, ale o ty, jež je postrádají. A city vtisknuté do květin, fotografií, různých předmětů, detailů a scenérií pak přetavuje do akvarelů, obrazů.

Barokní lékárna

STÁLÁ EXPOZICE, Hrad Špilberk, Brno, od ledna 2024

Soubor mobiliáře a vybavení lékárny, která byla založena v polovině 18. století v klášteře řádu sv. Alžběty na Červeném kopci na Starém Brně, se přestěhovaly do současné stálé expozice na brněnském Špilberku. Po dvou letech, kdy unikátní památku opravovali restaurátoři a přitom se pro ni chystaly vhodnější prostory, nabízí nová výstava mimo jiné i kreativní prohlídky, při nichž se návštěvník dozví více o léčebných, vskutku podivuhodných, metodách, které alžbětinky kdysi používaly. K čemu asi sloužil prášek z mumie, co léčily jelení jazyk a roh jednorožce?

FOK: Novosvětská

KONCERT, Obecní dům, Praha, 31. 1. a 1. 2.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že Case Scaglione je doma v Itálii, pochází z texaského Port Arthuru. Přitom už několik let žije v Německu a kromě orchestru v Heilbronnu vede také francouzský Orchestre national d’Île-de-France a spolupracuje s řadou souborů po celém světě. Vyjma Prahy. Zdejší premiéra jej čeká na přelomu ledna a února, kdy světoznámý dirigent se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK uvede skladby Ravela, Barbera a Dvořáka. Novosvětská bude impozantní tečkou, ale i entrée pro počínající Rok české hudby.