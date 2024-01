Nejsou mnohdy vybavené podle moderních trendů a lidé je i v současnosti musí po koupi nákladně rekonstruovat. Přesto je o byty v pražských panelových domech stále zájem. V loňském roce se takový byt podle dat největšího českého inzertního portálu Sreality udržel v nabídce v průměru 81 dní. U cihlových to bylo 109 dní. To se odráží i v nabídce, která se v panelácích ztenčuje rychleji.

Paneláky se v době drahých hypoték a vysokých cen nemovitostí staly pro část lidí hledajících vlastní bydlení dostupnější alternativou například k novostavbám. V uplynulých dvou letech byty v domech stavěných převážně v 70. a 80. letech minulého století zlevnily místy až o dvacet procent. Celopražský průměr zahrnující všechny typy budov se změnil o méně než desetinu.

Ceny bytů v panelových domech v Praze za poslední rok prudce klesly, a to z průměrných 114 tisíc korun za metr čtvereční v prvním čtvrtletí 2022 na 93 tisíc o 12 měsíců později. „Od té doby se ceny s menšími změnami drží na stejné úrovni,“ tvrdí Iztok Toplak, realitní makléř společnosti Re/Max. Ve třetím čtvrtletí stál průměrný byt v pražském panelovém domě 94 tisíc korun za metr čtvereční. To znamená, že 70metrový příbytek lidé pořídili za zhruba 6,6 milionu korun. Pro srovnání: stejně velký byt v cihlovém domě by vyšel na 8,3 milionu, v novostavbě na více než 10 milionů.

Ačkoli panelové byty stále pronásleduje nelichotivá pověst z minulosti a jsou náchylnější k cenovým propadům než například nové byty, v posledních letech se i ony ukázaly jako dobrá investice. I jejich hodnotu totiž žene vzhůru obecný nedostatek bydlení v metropoli. Mezi lety 2015 a 2022, tedy v období největšího realitního boomu, vzrostla podle dat poradenské společnosti Deloitte cena bytů v panelácích takřka na 2,5násobek. I po současném propadu se tak kupcům zhodnotily více než o sto procent.

Nyní navíc i ceny bytů v panelových domech začínají znovu růst. Prosincové nabídky na Srealitách ukazují, že například v Praze 11, pod niž spadá největší české sídliště Jižní Město, se ceny dokonce blíží těm z poloviny roku 2022, kdy byl trh s bydlením na vrcholu.