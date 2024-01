Nesnáším lidi. Věta v podání Julie Robertsové doslova břinkne o okenní tabulku. Je to celkem impozantní entré k apokalyptické filmové metafoře, kterou naservíroval Netflix v předvánoční premiéře a potěšil tak miliony fanoušků, kteří se prvního hraného filmu od produkční společnosti manželů Baracka a Michelle Obamových nemohli dočkat.

„Nesnáším lidi!“ zvolá takhle jednou ráno Amanda Sandfordová, vyhořelá reklamní manažerka, a její manžel Clay (Ethan Hawke), spisovatel, který už dávno nepotkal inspiraci, nemá, co by namítl. A když Amanda zabalí kufry a velí nasedat, nechá se odvézt klidně třeba i na konec světa. Právě ta pokojná apatie, studený nihilismus hlavních postav dělá film Sama Esmaila pozoruhodným. Je přitom vlastně úlevné, že i když nejde o nic méně dramatického, než je konec světa, nemusíme se proplétat labyrinty zničených měst, nemusíme vyhrabávat sochu Svobody z radioaktivního popílku. Jsme teprve v bodě nula. A jde přece o lidi.

Esmailův scénář se drží základní osy románu Rumaana Alama z roku 2000: brooklynský manželský pár a jejich dvě děti (školačka posedlá seriálem Přátelé a teenager sužovaný dospíváním) si pronajmou na víkend elegantní dům na Long Islandu. Všechno je tam dokonalé, než přestane fungovat telefon, televize i internet. Pak maloměšťáckou rodinku taky trochu překvapí, když obrovská nákladní loď přistane uprostřed pláže nebo když se okolo domu shlukují zástupy jelenů, ale definitivně je vykolejí až noční návštěva. U dveří vily zazvoní otec a dcera, kteří tvrdí, že jsou majiteli domu a přijeli sem přečkat kybernetický útok. Co to je za blbost? Kdo jim má věřit? Vždyť jsou to… no, černoši, ne.

„Provokativní, skvěle zahrané akční drama v kombinaci s dostatečným množstvím humoru,“ napsal The Guardian. A recenzent francouzského Le Monde oceňuje, že „chyby hrdinů se nemění ani v tváří tvář fatálnímu nebezpečí“. Otázkou zůstává, zda se tito antihrdinové dokážou se svými nedostatky vyrovnat. A – jestli si stihnou pustit poslední díl Přátel.

Nech svět světem – Leave the World Behind (USA, 2023)

FILM, režie a scénář Sam Esmail, Netflix od 8. prosince 2023