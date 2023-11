Kojení svědčí matce i jejímu dítěti. Prospívá fyzickému zdraví a pomáhá dětem do budoucna k lepšímu skóre v testech inteligence. Jeden z mechanismů, kterým mateřské mléko podporuje rozvoj mozku, nyní odhalili vědci z týmu Thomase Biederera z Yale School of Medicine. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.

Biederer a jeho spolupracovníci pátrali po látkách, které se vyskytují v mateřském mléce v době, kdy se mozek novorozence prudce rozvíjí, a naopak jich ubývá, když tento proces polevuje na intenzitě. Pro potřeby studie analyzovali mléko od žen ze Spojených států, Mexika a Číny. Eliminovali tak riziko, že výsledky jejich výzkumu zkreslí strava matek nebo dědičné dispozice žen.

Zjistili, že k látkám, jejichž obsah v mateřském mléce kulminuje v období, kdy v mozku dítěte vzniká obrovské množství nových spojů mezi nervovými buňkami, patří i jednoduchý cukr myo-inositol. Jeho roli při rozvoji mozku nejprve potvrdily experimenty na laboratorně pěstovaných neuronech. U těch myo-inositol nabudil vytváření nových spojů, tzv. synapsí. Když vědci přidávali tento cukr do potravy novorozeným myším mláďatům, vykazovaly mozky zvířat rovněž posílení mezibuněčných spojů. Vědce zajímalo, zda se přínos myo-inositolu projeví i v dospělosti, kdy si mozek tuto látku sám vyrábí. Tady už výsledek nebyl tak jednoznačný. V mozku dospělých myší sice přibylo synapsí, ale kromě těchto pozitivních změn v něm došlo i k poruchám.

„Bude zapotřebí dalšího výzkumu. Teprve pak budeme s to říci lékařům, zda mají pacientům konzumaci myo-inositolu doporučovat,“ konstatoval Biederer. Zároveň zdůraznil, že by byl nerad, kdyby se závěry jeho studie nechaly frustrovat matky, které kojit nemohou. „Doufáme, že výsledky našeho výzkumu poslouží k vylepšení receptur náhražek mateřského mléka a umožní tak nekojeným dětem, aby naplno využily svůj potenciál.“