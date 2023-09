Němá tajemství (Česko, 2023)

FILM, režie Tomáš Mašín, distribuce Donart Film, v kinech od 9. září

Ene bene, Výlet, Tajnosti, Mamas & Papas, Nevinné lži a další. Do série autorských počinů Alice Nellis přibyla v podobě filmu Němá tajemství další pozoruhodná elegie o lidských vztazích. V psychologickém dramatu muže, který po nehodě trpí afázií, tedy poruchou řeči, sice upozadila svůj charakteristický smysl pro humor, ale jako scenáristka si zase skvěle pohrává se zákonitostmi detektivního žánru. Krok za krokem stoupá napětí, odhalují se nevyřčené otázky, neznámé skutečnosti, souvislosti.

Bod obnovy (Česko, Slovensko, Polsko, Srbsko, 2023)

FILM, režie Robert Hloz, distribuce Bioscop, v kinech od 21. září

„Vždycky mě bavily filmy, které vás staví před morální dilemata. Nejdřív vám předloží technologii, která výrazně mění podobu společnosti. Pak vám ji přiblíží v situacích, na které byste třeba ani nepomysleli… Objevovat nové aspekty fiktivního světa je divácky vděčné,“ vysvětlil v rozhovoru pro Aktuálně.cz před časem Robert Hloz, proč se právě tento princip snažil dostat do svého filmu. Zápletka o možnosti zmrtvýchvstání není originální, ale české sci-fi evidentně prožívá renesanci.

Foto: Bioscop

Schubert. Mozart. Dvořák. Voříšek

KONCERT, PKF – Prague Philharmonia, Rudolfinum, 1. října

V roce 1994 zazněla Mozartova Koncertantní symfonie Es dur při úplně prvním veřejném vystoupení PKF – Prague Philharmonia a fagotového partu se ujal Tomáš Františ. Ten nebude chybět ani při koncertu, kdy bude uznávané těleso slavit své třicáté narozeniny. Při této příležitosti bude uvedena i Symfonie D dur Jana Václava Huga Voříška, kterou orchestr celá desetiletí hraje podle not, jež obsahují poznámky Jiřího Bělohlávka. Byl to on, kdo uvedl před lety vše do pohybu.