Barbie

FILM, Warner Bros., USA, 2023, režie Greta Gerwigová, v českých kinech od 20. července

Zdálo se, že panenka s dlouhýma nohama to má už za sebou. Vždyť její tělesné parametry se – podle lékařů – stejně neslučovaly se životem. Ano, až tak daleko to došlo. Vědecké týmy svého času prokazovaly, že Barbie dokáže u dětí vyvolat i poruchy příjmu potravy. A když její prodej začal konečně upadat, ejhle, je tu film s Margot Robbieovou. „Tentokrát si Barbie zamilujete, i když ji nesnášíte,“ píše opatrně The Guardian. Kromě kýče půjde prý i o vážnější témata.

G. F. Händel: Semele

OPERA, Festival v Glyndebourne – Velká Británie, 23. července – 26. srpna

Glyndebourne leží na kraji národního parku South Downs ve východním Sussexu, což z něj činí vyhledávané prázdninové místo. Na lesku tamní letní atmosféře přidává ještě prestižní festival, který uvádí vždy šest operních titulů. Händelovu Semele tady letos v premiéře zahraje Orchestra of the Age of Enlightenment pod taktovkou Václava Lukse. Umělecký šéf pražského Collegia 1704 pracoval na novém nastudování v Londýně, a to s režisérkou Adele Thomasovou a dalšími britskými a americkými umělci.

Foto: Petra Hajská

93. Jiráskův Hronov

FESTIVAL/ DIVADLO, Hronov, od 28. července do 5. srpna

Divadlo se v Hronově hraje od roku 1826, kdy tady vznikl první amatérský spolek. Festival se zrodil v roce 1931, rok poté, co zemřel nejslavnější rodák Alois Jirásek. Jeho hry také dlouhé roky tvořily „základní osu“ přehlídky. Ta je dnes nejstarší svého druhu v Evropě, avšak velmi současná. Do Hronova zase přijedou nejlepší amatérské soubory z Česka i zahraničí, workshopů a seminářů se budou účastnit stovky nadšenců a další si prostě budou užívat divadlo. Na každém kroku.

Foto: Archiv festivalu

Anima materia

VÝSTAVA, Trafo Gallery Praha, do 13. srpna

Foto: archiv Trafo Gallery

„Ať už sochař klade větší důraz na řemeslo či preferuje volnější experiment, navrací se k historickým technikám nebo využívá moderní technologie, vždy materiálu vdechuje svým přístupem nový život,“ píše v komentáři k výstavě, na níž se sešlo 14 současných sochařů, kurátorka Kristýna Jirátová. Vybraní umělci (Adamec, Bartoníčková, Cimala, Eisnerová, Gebauer a další) pracují s nejrůznějšími materiály, přičemž je spojuje fascinace figurou a dokonale zvládnuté řemeslo.