Dokončení práce v termínu je každodenní starostí mnoha profesí. Novinář musí stihnout uzávěrku vydání, účetní se nesmí zpozdit s proplácením faktur a vědci si hlídají včasné podání grantů a výzkumných zpráv. Pro všechny je to zdroj stresu a některé instituce se proto snaží termínované úkoly odbourat. Například americká National Science Foundation u některých grantových soutěží zrušila pevné termíny pro podávání přihlášek.

Tým vedený Ioannisem Pavlidisem z University of Houston se ve studii publikované v Proceedings of the ACM Human Factors in Computing snažil najít odpověď na otázku, nakolik uleví zrušení termínovaných úkolů vědcům od stresu. Prostřednictvím systému kamer získávali každou sekundu data o tom, jak při dýchání nasávají vzduch nosem. Z toho se dá usoudit míra stresové zátěže, aniž by sledovaný člověk měření vůbec zaznamenal. Dva dny plnili vědci běžné úkoly bez pevného termínu, další dva dny pracovali na řešení podobných problémů s pevně daným termínem dokončení. Výsledky byly překvapivé. Při práci vykazovali jasné známky stresu. Ten však byl u úkolů s pevným termínem stejně intenzivní jako v případech, kdy je čas netlačil.

„Výzkum je vždycky náročný,“ vysvětluje Ioannis Pavlidis. „Je to, jako když stojíte dlouho na silném dešti. Pak už je vám jedno, jestli chvílemi prší ještě víc, protože už jste stejně promoklí na kůži. A to se ukazuje i v případě vlivu termínu u zadaného úkolu.“

Zvýšení stresu z daného termínu pro dokončení práce se projevilo jen u dobrovolníků, kteří trávili hodně času s mobilním telefonem. Ti měli celkově pozměněné chování a na termínované úkoly reagovali citlivěji. Jasný termín také zesiloval stres, když vědci hodně četli odborné texty nebo je sami psali. Tomu se však badatelé bránili tím, že si častěji dopřávali přestávku v práci. Pokud míra stresové zátěže stoupla o polovinu, zvýšili vědci frekvenci pracovních přestávek na dvojnásobek.