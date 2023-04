„Hudba je jako lék bez předpisu. Nepotřebujete recept od lékaře, abyste ji mohli užívat,“ říká Jason Kieran z Michigan State University v americkém East Lansingu.

Za pravdu mu dávají výsledky řady studií, které prokázaly, že poslech oblíbené hudby ulevuje pacientům od bolestí nebo od návalů úzkosti. Kieran a jeho spolupracovníci v pilotní studii otestovali oblíbenou hudbu jako lék na nevolnosti, kterými trpí pacienti s nádorovými onemocněními léčenými chemoterapií.

„Bolest a úzkost jsou neurologické problémy,“ vysvětluje svůj výzkumný záměr. „Nevolnosti provázející chemoterapii nevznikají postižením žaludku, ale mají rovněž neurologické příčiny,“ tvrdí.

Pro účast ve studii získali vědci dvanáct pacientů, kteří při chemoterapii trpěli nevolností. Dobrovolníci souhlasili s tím, že si v okamžiku, kdy jim začne být špatně, pustí na půl hodiny svou oblíbenou hudbu. Sledování trvalo pět dní. Za tu dobu došlo u pacientů k šestašedesáti návalům nevolnosti.

Jak vyplývá z pilotní studie, jejíž výsledky publikoval Kieran se svými spolupracovníky v lékařském časopise Clinical Nursing Research, při poslechu hudby nevolnosti opravdu významně zeslábly. Sami autoři ale upozorňují, že ze studie ještě nelze vyvozovat dalekosáhlejší závěry. Jednou z komplikací pro interpretaci výsledků je nízký počet zapojených dobrovolníků. Do studie zároveň nebyli zahrnuti pacienti se stejnou léčbou, kteří by oblíbenou hudbu neposlouchali. A ještě jedno ale: během studie užívali dobrovolníci léky pro potlačení nevolnosti, a tak není jednoduché určit, jakou měrou ji potlačily.

Kieran a jeho kolegové si hodně slibují od dalších testů, ve kterých budou měřit hladiny serotoninu v krvi pacientů poslouchajících hudbu. Serotonin sehrává při nevolnostech z chemoterapie významnou roli. Pokud by poslech hudby potlačil vzestup serotoninu, objasnilo by to mechanismus, jakým od nevolností pacientům ulevuje.