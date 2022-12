Avatar: The Way of Water (USA 2022) v kinech od 15. 12., distribuce Falcon Když americký režisér James Cameron chystal první díl Avatara, mnozí pochybovali. Byl z toho nejúspěšnější film všech dob, jímž filmař stvrdil svoji pověst vizionáře a...

16. 12. 2022 ▪ 7 min. čtení