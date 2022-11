Jako ponorná řeka se po desetiletích vynořila legenda nezávislé hudební scény osmdesátých a devadesátých let, brněnská skupina Dunaj. Před třemi lety obnovila koncertní činnost a nyní přichází s novou deskou nazvanou Za vodou.

„Včera stejně jako zítra / co bylo, už dávno není / okamžik je stejně prázdný / jako ty jsi osamělý // Co bylo, už dávno není / co bude, se stejně změní / motýl nezastaví v letu / uprostřed svou piruetu,“ zpívá baskytarista a převažující autor nových skladeb Vladimír Václavek. Dunaj spolu s ním tvoří kytarista Josef Ostřanský a bubeník Pavel Koudelka. Jako hosté se na novém albu objevují někdejší členka skupiny, zpěvačka Iva Bittová, a multiinstrumentalista Petr Ostrouchov, který také pod svou značkou Animal Music, zaměřenou jinak především na tuzemskou jazzovou hudbu, nahrávku vydal.