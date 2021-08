Foto: HN - Lukáš Bíba "Pro veřejnost jsem pořád nejvíc herec, možná i sám se hlavně považuju za herce," říká Jiří Mádl, ale mnohem víc času věnuje režii, scénářům, psaní.

Loňské covidové zpomalení si Jiří Mádl ještě užíval. Ale nezastavil se úplně. V létě točil hlavní roli filmu Deníček moderního fotra, který právě přichází do kin. Podzim ovšem přinesl těžší chvíle. „Jako by covid uvolnil prostor pro věci, které jsem se dlouho snažil přehlušovat. Anebo to, co mám obvykle okolo sebe, přestalo přehlušovat věci, které byly dlouho zakopané uvnitř. A teď najednou vyhřezly. Propadl jsem se někam, kde už nikdy nechci být,“ říká.