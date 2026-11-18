V noci z 30. na 31. října se část ruského města Kaliningrad s dalšími šesti městy v okolní Kaliningradské oblasti ocitla náhle bez proudu. Několikahodinový blackout zatím není uspokojivě vysvětlen, veřejně známo je jen to, že ho bezprostředně spustilo automatické havarijní zařízení v elektrárně TEC-2, které ji odpojilo od sítě.
Jedno z možných vysvětlení je podle analytičky Darii Žukauskaitéové z think-tanku Baltic International Security Centre vlastně velmi jednoduché: Od února 2025 funguje elektrický systém Kaliningradu de facto v ostrovním režimu a musí si většinu elektřiny vyrábět sám, téměř polovinu právě v elektrárně TEC-2, která funguje na plyn a je zároveň i teplárnou.
Před rokem a půl se totiž pobaltské státy odpojily z původně sovětské elektrické sítě BRELL, která zahrnuje i Bělorusko a západní část Ruska. Bylo to úplně poslední technologické a energetické pouto, které Estonsko, Lotyšsko a Litva s bývalou okupační mocností přeťaly. A výsledkem nyní je, že Kaliningrad má energetický problém. Nebyl to totiž první blackout svého druhu.
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