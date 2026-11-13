Před šesti lety opustil Jiří Burýšek novinařinu a ve svém bytě začal natáčet na YouTube kanál Jirka vysvětluje věci. Ve videích odhaloval internetové podvody a manipulace nebo popisoval, jak funguje vesmír, například co by se stalo, kdybychom vletěli do černé díry. Postupně se dostal i k historickým událostem a třeba jeho čtyřicetiminutové video o radioaktivním pekle, kde se těžil uran pro ruské atomovky, má téměř dva miliony zhlédnutí.
Z původně plánovaného několikaměsíčního sabatiklu mimo média se pak stala práce na plný úvazek. Nyní šestatřicetiletý Burýšek v den státního svátku 28. října převzal jako vůbec první český youtuber státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky. A to za zásluhy, že na sociálních sítích srozumitelně vysvětluje společenská témata, odhaluje manipulace, dezinformace a argumentační fauly.
Po získání státního vyznamenání jste zmínil, že nyní cítíte větší odpovědnost dělat svou práci ještě lépe než předtím. Jak se vám s tímto pocitem nyní usedá před kameru?
Vyznamenání ve mně utvrdilo pocit, že už se nemohu plně vrátit k videím ze začátků, která mi trvala týden či dva a šlo spíše o chvilková témata. Teď mám pocit, že každé téma musí být komplexní a hluboké, podobně jako video o historii jáchymovských uranových dolů.
Obecně jsem se však naučil přistupovat ke každé práci a novému videu s tím, že se ho snažím udělat lepší než to předchozí. Je to ale dvousečné – na jednu stranu mě díky tomu práce baví více, protože se neustále posouvám dál, na druhou stranu mě to uzavírá do klece, kdy nejsem schopný pracovat na něčem obyčejném.
Co se dočtete dál
- Jak videa tvoří.
- Proč podle něj 17. listopad není jen oslavou minulosti.
- Kvůli čemu od klasické novinařiny přeběhl na YouTube.
- Jaké má plány.
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