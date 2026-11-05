O pivovaru snil jeho táta, Adam Matuška chtěl hrát profesionálně baseball. Nakonec ale stejně u piva skončil. Pochopil však, že samotné vaření v pivovaru, který funguje od roku 2009, dlouhodobě stačit nebude. Spoluzaložil proto podnik Dva kohouti a výčepy, kde se i vaří, s názvem Automat Matuška.

Do hospod se přitom pustil, přestože se to jeho tátovi Martinovi zpočátku nelíbilo. Dnes prý otec sám vidí, že bez nich by bylo výrazně těžší uspět. Teď se Adam Matuška nadchl pro vinylové bary, které ve světě kvetou navzdory tomu, že se pije méně. Do konce roku plánuje se společníky jeden z nich otevřít v pražské Lucerně. Desky pak mají hrát roli i v dalším projektu – v Karlíně.

Nedávno jste se vrátil z Ameriky. Co jste tam dělal?

Byli jsme tam kvůli novému projektu v Lucerně (Stereo Matuška  pozn. red.), který bude kombinovat irský pub, kafe, živou hudbu a hlavně vinyl. Nejdřív jsme byli v Dublinu a pak jsme pokračovali do New Yorku. V Dublinu jsme obešli několik podniků, abychom viděli, jak se starají o Guinness, protože ho v Lucerně budeme mít. V New Yorku jsme pak hlavně nakupovali vinylové desky a navštěvovali vinyl bary. A ještě jsem se byl dívat na baseball, protože ho mám rád. Sehnal jsem lístky na play-off mezi Yankees a Tampa Bay. 

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Co se dočtete dál

  • Jak bude fungovat vinylový bar Stereo Matuška v Lucerně.
  • Jak Automaty a Dva kohouti ovlivňují odběry piva z pivovaru.
  • Jak se Matuškovi připravují na pokles spotřeby alkoholu.
  • Jaké jsou provozní náklady a investice do nových podniků.
  • Proč je nealkoholické pivo pro pivovar výzvou.
  • Jak funguje nová gastro skupina Máma Matuška a co plánuje.
  • Jaké rozdíly v přístupu mají Adam a jeho táta k rozvoji značky.
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