Známé rakouské městečko Bad Hofgastein nově nese významnou českou stopu. Největší hotel v obci, která je v zimě napojena na 220 kilometrů sjezdovek Ski amadé a v létě rozvíjí lázeňskou turistiku, získala rodinná hotelová skupina Royal Spa společně s majiteli břeclavské Alca Group. Spolumajitel a šéf skupiny Royal Spa Martin Plachý poprvé popisuje, s jakou jdou do Rakouska strategií, jaké to je uplatňovat české řízení v tamních Alpách, proč musel ukončit kolektivní neodpovědnost a 14. platy bez vazby na výkon a jak Royal Spa směřuje k miliardovému obratu.

Hotel Palace už řídíte čtyři měsíce. Jaké máte zatím zkušenosti z Rakouska, kam jste se jako skupina vypravili poprvé?

Rakousko je absolutní turistická velmoc a tamní wellness hotely patří podle mého názoru mezi nejlepší v Evropě. Vždy jsme si přáli tam expandovat a dlouho pro nás byl rakouský styl benchmarkem a inspirací. Nakonec přišla příležitost k akvizici náhodou díky tomu, že Bad Hofgastein dobře znám, protože tam mám už několik let druhou domácnost. Teď chci, aby to pro nás byla nejen velká výzva, ale abychom se z Rakouska naučili dělat některé věci ještě lépe a tím zase posílili naše know-how v Česku.

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Co se dočtete dál

  • Co Češi v alpském hotelu objevili.
  • Jak funguje místní odměňování zaměstnanců.
  • Jak chtějí hotel rozšířit a modernizovat.
  • Jak ovlivnilo turistický ruch fotbalové mistroství.
  • Plány k miliardovému obratu.
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