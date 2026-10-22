Přijde Afričan, Kazach, Srb, Vietnamec a Arménec do české hospody a… Zní to jako začátek vtipu, ale ve skutečnosti je to Imigrant: stand-up show s pšizvukem. Ten Arménec je Tigran Hovakimyan a za celou akcí stojí. „Vymyslel jsem ji já s Alisherem (Kazach). Dřív tam vystupovala i moje manželka, dnes se věnuje jiným věcem, ale s organizací nám pořád pomáhá,“ usmívá se sedmatřicetiletý komik, který přišel do Česka jako školní dítě, po studiích vystřídal řadu zaměstnání, než se nedávno stal komikem na full-time. Dřív vystupoval v televizním Comedy Clubu, dnes se svým start-upem vyprodává sály po celém Česku a snaží se, aby měl svůj byznys více pod kontrolou.
Jelikož často jeho vtipy míří do osobní roviny nebo si utahuje z předsudků vůči menšinám, na začátek rozhovoru pro HN zdůrazňuje: „Jediné, co umím, je dělat srandu. Nikoho nemůžu poučovat o tom, co by měl v životě dělat nebo říkat. Určitě se neřiďte podle mých rad.“
Smějí se Češi rádi cizincům?
To baví nejen Čechy. V Německu byste měli to samé. Je to proto, že jen co přijdete na scénu, tak máte načatý příběh. Když tam přijde černoch, co mluví plynule česky, tak vám to už něco řekne samo o sobě. A chcete vědět víc. Máte tam spoustu stereotypů, kterých se můžete dotknout, což je pro vystupujícího jen dobře. Ale na tom není nic rasistického, Češi si ze svých stereotypů taky rádi dělají srandu. Viz Švejk. Tahle tradice tu je hluboká.
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