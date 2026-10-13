V roce 1817 vyhlásil velšský textilní podnikatel, filantrop a utopický socialista Robert Owen pro svou textilku ve skotském New Lanarku zásadu: „Osm hodin práce, osm hodin odpočinku, osm hodin spánku.“ Ze svých vizí světa založeného na vzájemném respektu a spolupráci neuvedl Owen do života ani jedinou. Jeho požadavek na osm hodin spánku však prokázal nevšední životaschopnost a lidstvo z něj nic neslevilo ani s odstupem dvou staletí. Naopak, osmihodinový spánek se dnes stal imperativem pro každého, kdo cítí zodpovědnost za své zdraví.
Často se doporučení osmihodinového spánku odvolává na denní rozvrh našich předků, které ještě o spaní neokrádaly vymoženosti moderní doby, jako je umělé osvětlení, televizní obrazovka či displej mobilního telefonu. Odborníci to tak jednoznačně nevidí.
Co se dočtete dál
- Spíme proti svým předkům málo?
- Na co poukazuje přehledová studie?
- A na co se v dnešní době soustředit?
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