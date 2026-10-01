Lior Raz, představitel hlavní role v seriálu Fauda a zároveň jeho spolutvůrce, několik měsíců před 7. říjnem 2023 navrhl, aby v připravované páté sérii natočili scénu přepadení kibucu palestinskými teroristy. „Druhý z autorů, Avi Issacharoff, který jako novinář léta pokrývá palestinská témata, to však odmítl jako nerealistické. Něco takového se nestane, máme přece izraelskou armádu, která by něco takového nepřipustila,“ líčí z Tel Avivu ve videorozhovoru pro HN Liat Benasulyová, hlavní producentka všech pěti sérií Faudy. Poslední řada seriálu – v Česku úspěšného u diváků i kritiků – je od září k vidění na Netflixu.
Jen pár měsíců po zmíněné diskusi v producentském štábu přišel 7. říjen 2023. Komanda Hamásu a dalších militantních jednotek zaútočila na třicítku kibuců a dalších komunit a pozabíjela přes 1200 lidí, dvě třetiny z toho byli civilisté. Teroristé odvlekli 251 rukojmích. Odehrály se scény, které by bylo náročné v hraném snímku ztvárnit i pro otrlé filmaře: znásilňování žen a vraždění dětí i jejich rodičů za pokřiků „Bůh je velký“ a „Pobijte Židy“.
Co se dočtete dál
- Co dělal 7. října 2023 Lior Raz, který hraje ve Faudě hlavní roli? A kdo z filmového štábu byl mezi oběťmi následující války?
- Jakých bojových akcí se účastnil izraelský voják, jenž se před 25 lety narodil v Praze?
- A jaký názor má na ztvárnění konfliktu v seriálu Fauda a v dokumentu Naza, který vyhrál cenu na festivalu v Benátkách?
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