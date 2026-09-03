Výrok „Buržoazie nám sama prodá provaz, na kterém ji oběsíme“, který údajně pronesl zakladatel sovětského státu Vladimír Lenin, se traduje dodnes. Sice není spolehlivě doložený a zřejmě jde jen o zlidovělou parafrázi slov, která Lenin po revoluci napsal sovětskému vyjednavači, ale dobře vystihuje opakovanou zkušenost, že se vždy najde firma či stát, který totalitní velmoci pomůže ke strojům a technologiím, jež si sama nedokáže vyvinout. Což platí i ve vztahu k jiným Západu nepřátelským diktaturám vlastně dodnes.
Obchod, který demokratický svět po druhé světové válce připravil o několikaletý náskok v kriticky důležité oblasti, však nedohodli chamtiví kapitalisté, ale naivní levicová vláda Velké Británie. Šlo přitom o tak strategickou oblast, že sovětský vládce Josif Stalin nevěřil, že Britové na návrh kývnou: Jaký blázen by prodával takové tajemství?
Co se dočtete dál
- Jak se stalo, že Britové za pár drobných prodali technologii, ve které byli díky válečnému vývoji na špici.
- Proč se sovětská delegace továrnou Rolls-Royce procházela ve speciálních botách se superměkkou podrážkou.
- K jakým změnám na Západě průšvih vedl.