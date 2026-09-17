Kanada by se mohla stát přidruženým členem Evropské unie. Oznámení šéfky Evropské komise Ursuly von der Layenové během návštěvy kanadského premiéra Marka Carneyho ve Štrasburku vyvolalo smíšené reakce. Od nadšení vyplývající z toho, že by projekt unie mohl být silnější než dosud a dostředivé síly v něm by opět začaly převažovat nad odstředivými. Po pochybnosti, co vlastně takové přidružené členství znamená, když se něco takového ve smlouvách o EU vůbec nevyskytuje.
A také je tu lidovější pochybnost: Když se něco jmenuje Evropské unie, co to má co dělat v Americe?
Než se vyřeší pochybnost první, můžeme se pokusit odpovědět na pochybnost druhou. A odpověď bude možná pro někoho překvapivá: Evropské unie není pouze „evropská“ od samého začátku. Tak nebo onak, v různých právních formách se rozkládá na všech kontinentech. Nejen v Evropě, ale i v Americe, Africe a Oceánii. A dokonce i v Antarktidě.
Co se dočtete dál
- Kde všude se rozkládají území, která jsou napojená na EU?
- Jak vznikla a jaké jsou mezi nimi právní i další rozdíly?
- Jaké politicko-geografické a objevitelské historky se k nim vážou?