Co to je, ten Lotyš?“ Francouzský velvyslanec při Evropské unii se choval jako bílý muž, který v Africe v čase objevování neznámých kontinentů poprvé narazil na černocha. Otázku položil nedlouho předtím, než Lotyšsko spolu s Českem a dalšími postkomunistickými zeměmi vstoupilo v roce 2004 do Evropské unie. „Vždyť my jsme ještě nedávno ani nevěděli, co to je Lotyš,“ pokračoval velvyslanec. Nemyslel to zle. Prostě jen přiznal, že na Západě toho o národech žijících desítky let za železnou oponou opravdu nevěděli mnoho.
Tuhle historku vyprávěl Karel Barták, dlouholetý zpravodaj ČTK v Bruselu. Měl ji z první ruky, citovaná slova mu říkal sám onen velvyslanec. Karel se ve společnosti nejtěžších vah evropské politiky i mediálního světa pohyboval s naprostou samozřejmostí. Byl totiž jedním z nich. „Karel byl jediný český novinář, kterého pro jeho neskutečnou odbornost a profesionalitu uznávaly špičky klíčových evropských médií. Sám jsem zažil, když na diskusní večeře klíčových zpravodajů Le Mondu, Financial Times, BBC a dalších Karla zvali jako jediného novináře z našeho regionu,“ vzpomíná Pavel Telička, tehdy hlavní český vyjednávač o vstupu do EU. Má samozřejmě pravdu – nikdy žádný český zpravodaj v Bruselu nedosáhl ani zdaleka takového postavení a vlivu jako Barták. Jakožto jeden z těchto zpravodajů to mohu směle říct.
Lidé z českého vyjednávacího týmu dokonce připouštějí, že občas se role prohodily – Barták se jako novinář neptal jich, ale oni jeho. „Jeho kontakty byly takové, že jsme s ním vlastně soutěžili. Několikrát dokázal sehnat důvěrné návrhy stanovisek Evropské komise týkající se vyjednávání s Českem dřív než my sami,“ připouští mimo záznam zdroj, který tehdy byl u toho.
Karel Barták zemřel ve věku 72 let. „Jeho“ svět už ale neexistuje delší dobu. „Karlů Bartáků“ je méně a méně. Nutně to neznamená, že do médií směřují méně inteligentní a schopní lidé. Ale i ti inteligentní a schopní fungují jinak, než fungoval Karel. A je to změna výrazně k horšímu.
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