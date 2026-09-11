Alice Horáčková se před týdnem ponořila do kartotéky členů německé národně socialistické strany, kterou zpřístupnilo online několik německých médií. Žena z Prahy tam během jednoho odpoledne našla, že šest jejích příbuzných z Krkonoš bylo v letech 1938 až 1945 členy NSDAP.
„Nejvíc překvapená jsem byla u předka, který po válce nebyl odsunutý a mohl v Československu zůstat. A všimla jsem si také, že některé přihlášky do NSDAP z prvních měsíců po připojení pohraničí k Říši jsou datovány zpětně. Úřady byly tenkrát zavalené zájmem sudetských Němců a nestíhaly přihlášky evidovat,“ říká Alice Horáčková při setkání v parku v pražských Vršovicích. Dodává však, že o členství v Hitlerově partaji u čtyř ze šesti svých předků už věděla dřív. Pohnutý příběh své rozvětvené česko-německé rodiny, po němž léta pátrala v archivech i mezi pamětníky, totiž zpracovala v románu Rozpůlený dům z roku 2022. Ten letos vychází také v němčině.
V případě předka, který unikl poválečnému vysídlení, však informaci o jeho členství v NSDAP neměla. Dozvěděla se o tom až ve zmíněné online databázi týdeníku Die Zeit. Říká, že se nyní chystá o tomto příbuzném zjistit víc.
Co se dočtete dál
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