Když poletíte novým, opravdu velkým letadlem – tedy se širokým trupem, který pojme víc než 250 pasažérů –, je takřka padesátiprocentní pravděpodobnost, že pod jeho křídly budou hučet motory Rolls-Royce. Kvalitou vyhlášený britský výrobce, který se od luxusních aut či legendárních dvanáctiválců Merlin pohánějících stíhačky Spitfire nebo bombardéry Lancaster ještě za druhé světové války propracoval k turbínám, si i dnes drží pozici jednoho z technologických lídrů globálního trhu.

Za existenci motoru, díky kterému je civilní divize největší součástí holdingu Rolls-Royce, jenž je zase nejhodnotnější britskou průmyslovou skupinou, přitom firma mající ve znaku zdvojené R paradoxně vděčí rozhodnutí, kvůli kterému právě před 55 lety zkrachovala a konzervativní vláda ji musela chtě nechtě znárodnit.

Pro ty, kdo rádi spekulují s cennými papíry problémových firem, je zajímavou lekcí až zázračné „posmrtné“ zhodnocení investic učiněných v době, kdy si londýnští makléři zájem o akcie kolabujícího Rolls-Royce nedokázali vysvětlit.

  Čím Rolls-Royce vyhrál spojencům válku ve vzduchu a jak naskočil do tryskové éry.
  Proč sázka na revoluční řešení stáhla britskou pýchu ke dnu.
  Jaké pozitivní překvapení čekalo odvážné investory a na čem stojí dnešní prosperita Rolls-Royce.
