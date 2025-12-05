Toho dne se přihodilo víc věcí než jindy za celý týden. Konečně dorazilo uhlí, Alžbětu navštívili dva podivní muži a paní Králová opět promluvila. Všechny události byly důležité a vedly k mému narození, ale jen o jediné z nich se dá říct, že byla šťastná…
Právě tyto věty četl před 13 lety ve vlaku mezi Brnem a Prahou obsahový šéf nakladatelství Host Miroslav Balaštík. Stály na začátku rukopisu Slepá mapa, který mu poslala tehdy neznámá učitelka a překladatelka z Valašského Meziříčí Alena Mornštajnová. A ještě než vlak dorazil do Prahy, měl jasno: narazil na mimořádně silný text a knihu do roka vydal.
Co se dočtete dál
- Jak se Aleně Mornštajnové podařilo překročit hranici jednoho milionu prodaných výtisků.
- Jakou roli hrají předprodeje v úspěchu současných bestsellerů.
- Jak investice nakladatelství do propagace ovlivňují návratnost a prodeje.
- Proč české čtenářky preferují historickou prózu a ženské hrdinky.
- Jak Mornštajnová postupně vybudovala čtenářskou důvěru a diverzifikovala žánry.
- Kolik autorů se v Česku dokáže psaním uživit a jaké jsou průměrné náklady na vydání.
- Jak vydání silného titulu zvedá prodeje starších knih a přitahuje nové čtenáře do knihkupectví.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.