Toho dne se přihodilo víc věcí než jindy za celý týden. Konečně dorazilo uhlí, Alžbětu navštívili dva podivní muži a paní Králová opět promluvila. Všechny události byly důležité a vedly k mému narození, ale jen o jediné z nich se dá říct, že byla šťastná…

Právě tyto věty četl před 13 lety ve vlaku mezi Brnem a Prahou obsahový šéf nakladatelství Host Miroslav Balaštík. Stály na začátku rukopisu Slepá mapa, který mu poslala tehdy neznámá učitelka a překladatelka z Valašského Meziříčí Alena Mornštajnová. A ještě než vlak dorazil do Prahy, měl jasno: narazil na mimořádně silný text a knihu do roka vydal.

  • Jak se Aleně Mornštajnové podařilo překročit hranici jednoho milionu prodaných výtisků.
  • Jakou roli hrají předprodeje v úspěchu současných bestsellerů.
  • Jak investice nakladatelství do propagace ovlivňují návratnost a prodeje.
  • Proč české čtenářky preferují historickou prózu a ženské hrdinky.
  • Jak Mornštajnová postupně vybudovala čtenářskou důvěru a diverzifikovala žánry.
  • Kolik autorů se v Česku dokáže psaním uživit a jaké jsou průměrné náklady na vydání.
  • Jak vydání silného titulu zvedá prodeje starších knih a přitahuje nové čtenáře do knihkupectví.
