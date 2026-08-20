Kolem stolu z mahagonového dřeva se usadila nezvyklá společnost. Místo naproti Donaldu Trumpovi zaujal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Do Situační místnosti v Bílém domě, odkud američtí prezidenti tradičně řídí válečné operace nebo kde projednávají nejdůvěrnější témata, se zahraniční lídři dostanou jen jako turisté, když jim chce prezident tuhle mýtickou část svého sídla ukázat. Netanjahu toho dne v Situační místnosti zaujal pozici, jako kdyby byl součást Trumpova týmu. Na obrazovce za ním se objevil David Barnea, šéf Mosadu, tedy mocné izraelské tajné služby, a několik dalších klíčových izraelských činitelů. S Bílým domem se spojili na dálku. Bylo krátce před polednem 11. února 2026 a válečná porada mohla začít.
Netanjahu zahájil svou prezentaci. Americké a izraelské bombardování během pár týdnů zcela zničí íránské zásoby balistických střel. „Írán bude tak oslaben, že nedokáže zablokovat Hormuzský průliv.“ Riziko, že by zvládl zaútočit na americké cíle na Blízkém východě, je „minimální“. Drtivé údery ze vzduchu vyvolají mohutné protesty íránského obyvatelstva, které má tamního režimu po krk. Situace využije opozice a chopí se moci, vysvětloval Netanjahu Trumpovi a jeho nejbližším spolupracovníkům. V jednu chvíli nechal přehrát krátké video. Ukazovalo budoucí vládce Íránu, kteří se mohou chopit moci po pádu dosavadního brutálního režimu. „To zní dobře,“ pokýval hlavou Trump. Jeho vlastní poradci viděli, jak na něj zapůsobila ukázka toho, co izraelská armáda a tajná služba dokáže.
Přesto se nedá říct, že by amerického prezidenta do války s Íránem, která začala letošního 28. února, „navezl“ Netanjahu. Izraelský premiér vlastně říkal jen to, co Trump sám chtěl slyšet. Netanjahu naléhal ve věci, která „byla blízká Trumpovu srdci“, konstatují ohledně útoku na Írán autoři knihy, kteří dosud nejlepším způsobem popsali průběh druhého Trumpova prezidentství. Udělali víc než tisíc rozhovorů s lidmi ze současné administrativy, mluvili i se samotným prezidentem. Dostali se ke stohům důvěrných dokumentů.
Co se dočtete dál
- Jak Trump dospěl k rozhodnutí zaútočit na Írán
- Jak se už od osmdesátých let projevuje ohledně dění ve světě, bez přehánění, jako ignorant a čím to prokázal
- Proč se to v době jeho prvního prezidentství projevilo mnohem méně než po návratu do Bílého domu
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