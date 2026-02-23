Srovnejte tyto výroky: 1) „Věřím v koně. Automobil je jen přechodným fenoménem.“ 2) „Větrné elektrárny dohánějí velryby k šílenství, to je úplně jasné.“ „Chcete vidět ptačí hřbitov? Projděte se pod větrníkem.“ A „Čína je moc chytrá. Vyrábějí větrníky, prodávají je za ranec peněz. Prodávají je pitomcům, kteří si je chtějí koupit. Ale sami je nepoužívají.“
Že autor prvního výroku neprokázal nejlepší odhad, o tom se není třeba bavit. Autorem sady výroků o větrné energii je americký prezident Donald Trump. Tedy, nepoužívá pojem větrníky nebo větrné elektrárny, ale větrné mlýny. Pojal k nim nenávist poté, co před lety, předtím než vůbec kandidoval na prezidenta, dovolily skotské úřady vystavět několik větrníků na dohled od jeho golfového hřiště. Trump to hnal k soudu, že prý to jeho klientům a přátelům zkazí výhled do krajiny. Ale neuspěl. Od té doby šíří o větrné energii kupu lží.
Obnovitelné zdroje včetně větru nejsou samospasitelné a netřeba propadat jejich kultu. Ale po plynové krizi a nárůstu cen energií v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se zdálo, že opačný extrém, tedy ideologický odpor vůči nim, v Česku oslabuje. Spotřeba elektřiny nepochybně silně poroste. Je zřejmé, že se český energetický mix bude v budoucnu opírat o jádro, obnovitelné zdroje včetně větru a plynu. Nyní ale vidíme snahu dezinformační scény napojené na Slovensko šířit o větrné energii nesmysly. Zapojují se do toho i členové vládní koalice z Motoristů sobě, SPD nebo Svobodných. Míra manipulace u nich zatím nedosahuje Trumpovy úrovně. Ale možná jen proto, že v českých jezerech a přehradních nádržích dosud nebyly spatřeny velryby.
