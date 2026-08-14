Když radnice Prahy 7 vyhlásila v chladném květnu v roce 2019 jako první samospráva v Česku „stav klimatické nouze“, označili to skeptici za hysterii. Městská část se tehdy kromě podpory cyklistiky zavázala k vysazování stromů pro ochlazení ulic. Už následující léto se ale v Praze stalo nejteplejším v historii měření a také další radnice začaly uvažovat o tom, jak se na vedra připravit.
Klimatický plán v roce 2021 přijal i pražský magistrát. Na papíře vypadá ambiciózně, město se zavázalo do roku 2030 vysadit 1,5 milionu stromů. „Bylo už vysázeno přes 870 tisíc,“ hlásí mluvčí magistrátu Vít Hofman. Připouští ale, že místo pro ně radnice nachází spíše v okrajových čtvrtích jako Běchovice či Jinonice. Podle své analýzy má město potenciál zřídit zelené střechy o rozloze 2324 fotbalových hřišť. Kolik jich už existuje, magistrát neví, ale od 1. července mohou občané Prahy žádat o dotace na zelené střechy, akumulační nádrže na vodu, popínavé rostliny na fasádách a propustné povrchy.
Pokud jde o aktuální krizový plán, město letos spustilo interaktivní mapu oazychladu.mojepraha.eu, jež nabízí přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek a míst ke koupání a ochlazení. Jsou to třeba klimatizované prostory v magistrátním Škodově paláci, na radnici Prahy 3, 7 a 10.
„Pro různé městské části mohou být vhodná různá opatření,“ míní radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). V jeho obvodu třeba vzniklo na břehu potoka jezírko s mokřadními rostlinami a plánuje se další. V zastavěnější Praze 2 zase přijdou vhod dešťové záhony, do nichž se svádí voda namísto do kanálů. „Klimatická útočiště“ v radničních budovách Praha 4 nemá, v centrálním pankráckém parku postavila alespoň stan s 50 místy. Před domovy seniorů vysazuje stromy a asfalt nahrazuje světlou kostkou, která akumuluje méně tepla.
„Upravujeme terén tak, aby se ke stromům dostávala dešťová voda,“ říká mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Zmiňuje i nový park u mostu Barikádníků, výsadbu mnoha stromů, například na třídě Milady Horákové, sázení zeleně ve vnitroblocích a popínavých rostlin na zdech.
Když se na padesát stupňů rozžhaví i trávník. Jak se pere s horkem město, kde se rekordně zvedla teplota?
Snaží se i další města. Brno například zřídilo na Moravském náměstí kašnu s velkým brouzdalištěm, jemuž se přezdívá brněnské moře. Vysázelo nové parky a na ozelenění střech a vnitrobloků letos poskytlo dotace 23 milionů korun. Plány do budoucna jsou ještě ambicióznější, teď jde o to, aby nezůstaly v šuplíku.
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