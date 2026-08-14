Česká města se v létě mění v rozpálené ostrovy asfaltu a betonu. Teploty šplhají k vražedné čtyřicítce, stín a voda pro zchlazení často chybí. „Naše města byla vytvořena pro klima, které už neexistuje a budeme se od něj stále víc vzdalovat,“ řekl letos v červenci Ladd Keith, odborník na městskou klimatickou odolnost z Arizonské univerzity, pro portál Smart Cities. Toto tvrzení očividně platí nejen pro USA. Naštěstí už i v Česku začínáme chápat, že pouze klimatizace v kancelářích a bytech nestačí a ochlazovat je potřeba i ulice a náměstí. Co všechno se dá udělat, aby se města extrémním vedrům přizpůsobila? A jaké překážky se u toho nejčastěji vyskytnou?
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