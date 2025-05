Každé pondělí se v jedné zasedačce sídla polského ministerstva financí ve Varšavě schází porada, na níž by chtěl být každý polský podnikatel. Úředníci na ní probírají návrhy na deregulaci, které jim posílá zvláštní podnikatelská komise. V jejím čele stojí známý byznysmen Rafal Brzoska, zakladatel a spolumajitel úspěšné zasilatelské firmy InPost.

Suverénně nejvíc návrhů na škrtání byrokracie se týká daňového systému a kapitálového trhu, tedy záležitostí ministerstva financí. „V pondělí musíme říct ano, nebo ne – tedy, zda se konkrétním návrhem budeme zabývat, či nikoliv. Pak jsou čtyři dny na vypracování harmonogramu těch, které projdou, aby šly dál na ministerstvo a do legislativy. A další pondělí znovu,“ popsal mi nedávno jeden z úředníků, který se práce na návrzích podnikatelů účastní.

„Otevřenost státní správy je velká. Je příkaz shora na tom pracovat a bereme to opravdu vážně, ale nechceme, aby se zhroutil systém. Nemělo by to jít třeba proti pravidlům Evropské unie,“ vysvětluje úředník.

Příkaz shora je eufemismus pro to, že celou iniciativu „spískal“ premiér Donald Tusk. Ten se spolu s Brzoskou a dalšími předními byznysmeny často ukazuje v médiích a hodnotí, jak práce na deregulaci postupují. „Jsme překvapeni, že do konce dubna přijali 62 procent našich návrhů, které posunují dál. To je téměř dvakrát tolik, než jsme předpokládali,“ říká Wojciech Kostrzewa, šéf Polské rady byznysu, jedné z největších zaměstnavatelských organizací v Polsku, a člen vedení oné podnikatelské komise, která vystupuje jako Inicjatywa SprawdzaMY. Je to slovní hříčka vycházející ze slovesa sprawdzać (zkoušet) – tedy my, podnikatelé, to zkoušíme s vládou nějak změnit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál V čem je podle polského byznysu český stát vůči podnikatelům nastaven lépe než český.

Jak vypadá deregulační iniciativa v praxi.

Proč to nemusí být jen předvolební kampaň.