Jedna z mých nejstarších vzpomínek je spojená se zmrzlinou. Na plácek mezi pardubickými činžáky přijíždí na kole muž v bílém plášti. Ohlašuje se cinkáním zvonečku, děti se sbíhají a tvoří frontu. K bicyklu má připevněný zmrzlinářský vozík a každému, kdo zaplatí jednu korunu, vyklopí do mělkého oplatkového kornoutu kopeček lahodné vanilkové zmrzliny. Jiný druh nemá.
O víc než půlstoletí později, v létě 2026, kráčím pražskou Národní třídou. Před podnikem Zmrzlinový salon se vine had z dvou tuctů převážně dospělých lidí. Když se dostanou na řadu, mohou si vybrat z 60 druhů takzvané italské zmrzliny, nejmenší porce za 74 korun. Vanilková mezi pět nejprodávanějších nepatří, na prvních příčkách se umisťuje mangová, pistáciová, slaný karamel a několik druhů čokoládové. Coby poslední novinka je tu zmrzlina z japonského čaje matcha.
Řídí to tady Jan Hochsteiger, 45letý majitel sítě šesti zmrzlináren Crème de la Crème. Ví vše důležité o výrobě zmrzliny i o její historii. Část té tuzemské si prožil a v poslední dekádě ji i sám ovlivnil.
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