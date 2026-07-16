Jedna z mých nejstarších vzpomínek je spojená se zmrzlinou. Na plácek mezi pardubickými činžáky přijíždí na kole muž v bílém plášti. Ohlašuje se cinkáním zvonečku, děti se sbíhají a tvoří frontu. K bicyklu má připevněný zmrzlinářský vozík a každému, kdo zaplatí jednu korunu, vyklopí do mělkého oplatkového kornoutu kopeček lahodné vanilkové zmrzliny. Jiný druh nemá.

O víc než půlstoletí později, v létě 2026, kráčím pražskou Národní třídou. Před podnikem Zmrzlinový salon se vine had z dvou tuctů převážně dospělých lidí. Když se dostanou na řadu, mohou si vybrat z 60 druhů takzvané italské zmrzliny, nejmenší porce za 74 korun. Vanilková mezi pět nejprodávanějších nepatří, na prvních příčkách se umisťuje mangová, pistáciová, slaný karamel a několik druhů čokoládové. Coby poslední novinka je tu zmrzlina z japonského čaje matcha. 

Řídí to tady Jan Hochsteiger, 45letý majitel sítě šesti zmrzlináren Crème de la Crème. Ví vše důležité o výrobě zmrzliny i o její historii. Část té tuzemské si prožil a v poslední dekádě ji i sám ovlivnil.

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Co se dočtete dál

  • Kterou zmrzlinu Italové milují, ale v Česku je prodejním propadákem?
  • Jak stánkař vyrobí zmrzlinu z Opočna ze směsi, kterou si koupí z tamní továrny?
  • Jaké druhy zmrzliny vznikají ve stroji za pět milionů korun na bývalé raketové základně u Berouna?
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