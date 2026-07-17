George Henderson má jiskru v oku, na sobě dres fotbalové reprezentace USA, před sebou pivo a za zády Tichý oceán. Sedíme v jeho domovské hospodě ve městě Capitola, jednom z nejdražších letovisek v zemi, kam se Američané stěhují na důchod – pokud na to mají. Dvaaosmdesátiletý George sice není milionář, jak říká, ale dovolit si to může. „Vynalezl jsem vlnu!“ prohlašuje hrdě, zatímco za oknem baru se po pláži procházejí Kaliforňané se surfařskými prkny. On ale myslí jinou vlnu, tu mexickou.
„15. říjen 1981, důležité utkání play-off baseballové MLB mezi Oaklandem a New York Yankees. To byl ten moment,“ určuje i po 45 letech s naprostou přesností klíčové datum. Dokonce si k našemu povídání přinesl i svůj průhledný buben, se kterým už skoro šedesát let hecuje publikum na stadionech. Poprvé to zkusil v 60. letech na zápase amerického fotbalu týmu své univerzity v San Jose. Spolubydlící vzal polnici, Georgovi přidělil buben a vyrazili.
Co se dočtete dál
- Čím argumentuje americký roztleskávač?
- A čím mexický historik?
- Jak je mexická vlna usazena v tamní kultuře?
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