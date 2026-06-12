Fotbalové mistrovství světa se letos poprvé koná hned ve třech zemích – USA, Kanadě a Mexiku – a poprvé do něj ve velkém měřítku promluví AI. Když miliony lidí po celé planetě usednou k obrazovkám, aby sledovaly představení fotbalových hvězd, nejspíš jim na první dobrou nedojde, že v pozadí jejich zážitek formují moderní technologie, které před pár lety vůbec neexistovaly.
Jen si to představte: na hřišti létá oficiální míč od Adidasu se zabudovaným speciálním senzorem zaznamenávajícím data 500krát za sekundu. Umělá inteligence asistuje rozhodčím, je integrovaná v kamerách a díky spolupráci s Lenovem vznikli detailní 3D avataři hráčů pro dokonale přesné posuzování ofsajdových situací. AI navíc míří i do vysílání, kde divákům doručí dříve nemyslitelnou personalizaci obsahu.
Trend je v tomto směru neúprosný. Na příštím šampionátu za čtyři roky už si možná budeme sami vybírat nejen jazyk, ale i konkrétní hlas, styl, nebo dokonce vizuální podobu komentátora. Přesně na tuto technologii sází ambiciózní český start-up ValkaAI, který nasazení AI komentátorů řeší s velkými fotbalovými ligami.
S vývojem vizuální podoby AI přitom celý obor směřuje k dalšímu velkému momentu – umělá inteligence už nebude jen řádkem textu v chatovacím okně, ale získá lidský hlas a tvář. „Chtěli bychom mít první verzi hotovou do konce roku,“ říká v rozhovoru pro HN spoluzakladatel start-upu Vlastimil Venclík.
Mluvíte o tom, že chcete dát umělé inteligenci tvář. Jak to chcete udělat?
Když dnes používáte AI, tak si otevřete aplikaci a napíšete něco do textového okna. To je dnešní reprezentace umělé inteligence. Hlavní vstup je text. Myslím, že se to dá udělat pro lidi mnohem atraktivnější a přínosnější. Chceme vytvořit avatara, se kterým by bylo možné diskutovat. Pokusy o to už jsou. My to chceme udělat lidštější a realističtější. Do budoucna by tedy AI nemělo být jen chatovací okénko. Teď je velký trend zvukový vstup a zvukový výstup. Obličej se k tomu časem přidá. Bude to další velká věc spojená s umělou inteligencí.
Co se dočtete dál
- Jak se tvoří lidská tvář pro umělou inteligenci.
- Proč by AI mohla komentovat fotbal.
- Jaká je budoucnost obsahu generovaného AI.
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