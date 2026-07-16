Nenese žádný oficiální titul, to slavné příjmení přesto vyvolává nutkání ho něčím doplnit. Rakouská média to vyřešila prozíravě a Karla Habsburského nazývají občas „Kaiserenkel“, tedy císařským vnukem. Jeho dědeček byl posledním panovníkem dynastie, která vládla mimo jiné i českým zemím.
Rodinnou tradici přesto ani současná hlava rodu Habsburků nezapře. „V mém okolí hrála vždy roli politika. Přes 900 let jsme profesí politici a máme to tak trochu v genech,“ říká silně proevropsky smýšlející mediální podnikatel a někdejší europoslanec, který se dnes se mimo jiné hodně angažuje v pomoci napadené Ukrajině. Mezi četnými cestami mezi Kyjevem, Vídní a portugalským Portem, kde částečně žije, zavítal nedávno i do Prahy.
Poprvé se tak sešel s prezidentem Petrem Pavlem i novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem, aby projednal i přípravy oslav nástupu Habsburků na český trůn, od kterého letos uplyne 500 let. V Arcibiskupském paláci na Hradčanech, na dohled od sídla některých svých předků, pak poskytl HN rozhovor o střední Evropě, bojeschopnosti ukrajinské armády, zneužívání rakouské neutrality extrémní pravicí i o tom, jak se z odporu proti jaderné energetice stalo náboženství.
Co se dočtete dál
- Proč Karel Habsburský nepovažuje visegrádskou čtyřku za dobrý koncept.
- Proč Evropa potřebuje ministra obrany a zahraničí.
- Co stojí za úspěchy ukrajinské armády z poslední doby.
- Co dnes dělají ostatní členové habsburského rodu.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.