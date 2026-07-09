Z německých automobilek v posledních měsících nechodí zrovna dobré zprávy. Každá z hlavního tria, tedy Volkswagen (VW), Mercedes-Benz a BMW, má svých problémů dost: dlouhodobé poklesy zisků, ztráta pozic v Číně, zavírání továren, propouštění desetitisíců lidí nebo částečný přesun výroby z Německa do východní Evropy. Všechno zmíněné začíná dopadat i na český autoprůmysl, který je se západními sousedy napevno svázaný. Stále přitom zůstává klíčovým pilířem české ekonomiky, představuje zhruba deset procent HDP a čtvrtinu celkového exportu. Na pilíři se ale objevují první praskliny.
„Někdy se říká, že když Německo kýchne, tak Česko chytne rýmu. Je ale vidět, že odolnost českého autoprůmyslu je solidní a export do Evropy nám stále svědčí,“ říká Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a současně člen představenstva největší domácí automobilky Škoda Auto. Hlubší sonda do českého autolandu ale ukazuje trochu něco jiného. I Jahn částečně uznává, že klesá prodej dílů značkám v zahraničí, kterým se tolik nedaří. Kromě těch německých jde i o široce rozkročený koncern Stellantis se značkami jako Peugeot, Opel, Citroën nebo Fiat. Navíc to zatím nevypadá, že by se některá z nich měla brzy zmátořit.
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