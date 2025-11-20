Patří mezi největší odborníky v Česku na firmy v krizi. Ty si ho najímají, aby jim pomohl je zachránit – vyjednat s věřiteli nová pravidla, překopat svůj byznys či přivést nového investora. Ze své pozice tak často dřív než jiní vidí přicházející problémy.
Rozhovory s Petrem Smutným (57) bývají často prorocké a platí u nich i příslovečné „nomen omen“ – například v rozhovoru pro HN v květnu 2021 mluvil o tom, že inflace bude dvouciferná. V době, kdy ji Česká národní banka predikovala pro roky 2021 i 2022 vždy pod tři procenta. V roce 2021 nakonec byla 3,8 procenta, o rok později hrozivých 15,1 procenta.
I v některých částech tohoto interview je partner a provozní ředitel poradenské společnosti PwC ČR pesimistický, ale řadu věcí vidí v lepším světle, než je u něj člověk zvyklý. Německo je podle něj velký problém – přibývá případů, kdy němečtí majitelé stáhnou do existenčních problémů fungující českou dceru. Ale zároveň česká ekonomika i průmysl mají podle něj potenciál vyjít ze současných turbulencí ve světě ve velmi dobré kondici. Jen budou vypadat jinak. Například místo německých bude mít víc českých firem vlastníky třeba ze Spojených států amerických či Asie.
Co říkáte na aktuální čísla o HDP (meziroční růst o 2,7 procenta, mezičtvrtletní pak o 0,7 procenta), která jsou lepší, než byly všechny odhady?
Čísla jsou lepší, než se čekalo, což je pozitivní překvapení. Ale zatím určitě ne euforie, protože pořád je to růst z nízké základny. Spousta firem se za poslední pětiletku střídajících se krizí naučila fungovat efektivněji, osekala náklady, optimalizovala zásoby. Mojí obavou je, že je to růst, který je stále velmi málo tažen soukromými investicemi nebo inovacemi, spíš je to stabilizace po sérii externích šoků. Takže bych to bral jako signál, že jsme se odrazili ode dna, ale ne, že jsme už za vodou. A co je důležité dodat, je skvělé, že rosteme rychleji než většina zemí kolem nás a Evropa jako taková. Ale na konci dne to vždy bude o tom, jestli se podaří vrátit na růstovou trajektorii Evropu jako celek.
