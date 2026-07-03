Hluboká křesla, vzorky vybrané kůže i pověstných deštníků a lakované modely vozů s nejčastěji poptávanými prémiovými barvami. Strašnický showroom vozů Rolls-Royce rozsvítil šedivou Průběžnou ulici v novém hávu před dvěma lety a o mohutné investici do jeho modernizace rozhodl zakladatel CarTecu Karel Kadlec. V křesle luxusního dealerství teď sedí jeho dcera Karin, má před sebou vodu a soustředěně odpovídá na osobní otázky, které bohužel také patří k rodinnému byznysu.

Její otec minulý rok v prosinci zemřel a ona musela obratem převzít skupinu, která letos míří na tržby kolem 5,5 miliardy korun a kromě Rolls-Royců prodává také značky BMW, Mini a Aston Martin. „Tátovu kancelář nepoužívám, nechala jsem si udělat jinou na stejném patře. Život mám vzhůru nohama, musela jsem se přestěhovat z Ostravy do Prahy, ale postupně se vše lepší. Jen už bohužel nemohu tátovi zavolat a zeptat se, jak by některou situaci řešil,“ říká Karin Kadlecová, která patří jako jeden ze tří potomků také k beneficientům svěřenského fondu, do kterého její otec celou podnikatelskou říši vložil. Jak uvažuje o navázání na jeho odkaz, čemu dává prioritu a chtěla by na český trh přinést ještě další značku?

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Co se dočtete dál

  • Jak se cítí v nové roli. A co jí po odchodu otce nejvíce pomohlo?
  • Jaké jsou plány na letošek u jednotlivých značek, které prodává?
  • Uvažuje o tom, že by CarTec na český trh přinesli ještě další značku?
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