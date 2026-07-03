Mohutného třicetikilového tuňáka právě vybalili z kartonové krabice vyplněné ledovou tříští. Tlamu má mírně pootevřenou, jako by byl překvapen, kde se to ocitl. Ještě před několika dny se proháněl v oceánu kolem souostroví Maledivy. Teď leží ve vychlazené hale distribučního centra společnosti Makro v Kozomíně u Prahy.
„Zákazníci si občas objednávají celou rybu, třeba do restaurací na speciální akce, kde je pak před hosty filetují,“ poznamenává pracovník Makra Tomáš Kühn, který stav tuňáka kontroluje. Etiketa na krabici neříká nic o datu vylovení, je tam pouze den „produkce“, tedy tuňákova usmrcení a vykuchání. K tomu došlo před třemi dny. Včera ryba přistála v letadle ve Frankfurtu, dnes ji do Kozomína přivezl chladicí kamion a ještě týž den by měla putovat do některého z velkoobchodů Makro. Tam si pro ni zákazník přijede, případně mu ji firma dopraví. Třicetikilový tuňák jej vyjde zhruba na 18 tisíc korun včetně DPH. Občas se stane, že si někdo objedná ještě mnohem větší exemplář. Coby největší v Makru pamatují dvěstěkilového platýse. Takové hmotnosti u tohoto druhu, prodávaného v Česku většinou pod anglickým názvem halibut, dosahují výjimečně pouze samice. Nejméně polovina mořských ryb ale už dorazí rozkrájená na plátky zvané filety.
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