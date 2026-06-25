Představte si dvoupodlažní rodinný dům s rovnou střechou napěchovaný superpřesnou optikou, elektronikou, lasery, chlazením a dalšími komponenty postavený na masivních počítačem řízených tlumičích. Komplex označovaný za nejsložitější stroj, který kdy člověk sestavil, váží kolem dvou set tun, tedy jako osm Airbusů A320 před tím, než je na letišti natankují. Teď máte zhruba představu, jak vypadá ASML TWINSCAN 5200, největší z poslední generace litografických systémů potřebných k výrobě čipů, bez nichž by se dnešní boom umělé inteligence zasekl na nedostatku početního výkonu a ani váš mobil by neměl takové funkce.
Jeho jádrem je hlavní optický modul, který vytváří v polovodičovém substrátu dvounanometrové struktury díky tomu, že generuje záření s vlnovou délkou 13,5 nanometru. To je zhruba třicetkrát kratší vzdálenost než vlnová délka fialového světla, které ještě naše oko zachytí. Takovou technologii kromě v Nizozemsku sídlící ASML nikdo nedotáhl do podoby umožňující sériovou výrobu. Jen samotný optický modul váží 18 tun, tedy jako 15 aut nižší střední třídy. O něco menší varianta, kterou si můžete prohlédnout na fotografii u článku, je pořád natolik těžká, že k její přepravě je potřeba dvacet letů velkým tryskovým letadlem.
A právě takový stroj, nebo alespoň jeho klíčové části, se měl tajně dostat do Číny a pomoci jí překvapivě rychle dohnat západní náskok ve výrobě supervýkonných čipů. Netvrdí to přitom žádný okrajový konspirační teoretik, ale Trumpův ministr obchodu Howard Lutnick.
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