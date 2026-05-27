Až z nás umělá inteligence sloupne poslední slupky lidské výjimečnosti, co nám zůstane? klade si otázku politolog a podnikatel Lukáš Sedláček. Ve své knize Nazí v AI době nestraší, ale rozkrývá, co nás dělá lidmi a co nám v budoucím světě strojů pomůže obstát. Přemýšlí v ní také nad tím, proč lidstvo odjakživa tíhne k mesiášům – dnes třeba v podobě vývojářů umělé inteligence.
Sám se přitom během rozhovoru přiznává: „Trochu se zaprodávám ďáblu.“ Mluví o fascinaci AI, lenosti i o tom, proč děti možná jednou přestanou hledat odpovědi u rodičů.
AI možná lidem vezme práci. O to důležitější podle Sedláčka budou mezilidské vztahy. „Formují nás a dávají nám pocit důležitosti. Pochvale od člověka se ta od umělé inteligence nikdy nevyrovná,“ říká zakladatel Týdne inovací a vzdělávací platformy European Leadership & Academic Institute (ELAI).
Na co posledního jste se AI zeptal?
Brzy ráno jsem si nechal vysvětlit, v čem spočívá výjimečnost nizozemské firmy ASML, která je klíčová pro výrobu pokročilých čipů pohánějících umělou inteligenci. Řekl mi o ní kamarád a já netušil, o jak neuvěřitelnou společnost jde. Přitom původně šlo o malou garážovou firmu, která má dnes přes třicet osm tisíc patentů a vývoji se systematicky věnuje už od osmdesátých let.
Co se dočtete dál
- Jak AI promění mezilidské vztahy a pocit důležitosti
- Které lidské schopnosti by měly zůstat v oblasti morálních voleb a smyslu
- Jak děti mohou začít hledat odpovědi u AI místo u rodičů
- Jak Evropa ztrácí konkurenceschopnost v oblasti AI vůči USA a Číně
- Jak firmy a investoři privatizují 'mesiášství' technologií
- Jak učit kritické myšlení vůči odpovědím AI
- Jaký vliv má každodenní používání AI na naše myšlení a identitu
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.