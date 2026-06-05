Už se kvůli tomu lidé soudí, i když podle všeho zatím jen v zahraničí. Loni v lednu byl zveřejněný rozsudek německého soudu, který přikázal společnosti Meta, aby vdově po zemřelém americkém zpěvákovi Alphonsu Williamsovi umožnila přístup na jeho instagramový účet. Provozovatel platformy jí v tom předtím zabránil. Když se Meta totiž dozvěděla, že zpěvák, vystupující převážně v Německu, zemřel, převedla jeho klasický účet do takzvaného vzpomínkového módu, čímž znemožnila komukoli dalšímu se k němu přihlásit a cokoli na něm zveřejňovat. Verdikt soudu z Oldenburgu v Dolním Sasku však zněl: Dědička má nejen nárok na přístup k účtu, ale i na jeho aktivní používání.
Rozsudek navázal na o pět let starší rozhodnutí soudců z Berlína, kteří přiměli stejnou americkou společnost – tehdy ještě působící pod názvem Facebook –, aby umožnila přístup k účtu na stejnojmenné sociální síti rodičům 15leté dívky, jež zemřela za tragických a ne zcela vyjasněných okolností. Rodiče se domáhali přístupu k jejímu profilu, aby se pokusili rozklíčovat, co se vlastně stalo a proč. Vše nasvědčovalo tomu, že studentka spáchala sebevraždu. Rodiče však zjistili, že někdo už smrt dívky nahlásil a Facebook tedy její profil „zvěčnil“. Takže se k němu už nebylo možné dostat ani s příslušným heslem.
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