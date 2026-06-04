Doba sedavá, tak by se dala nazvat fáze, ve které se nyní lidstvo nachází. Velkou část života totiž tráví lidé sezením u počítače a pomalou destrukcí různých částí těla. Bolestmi pohybového aparátu tak trpí téměř tři čtvrtiny populace a potíže postihují stále mladší a mladší ročníky. Ve snaze předejít výhřezům ploténky, karpálním tunelům nebo bolestem krční páteře lidé sahají po různých ergonomických pomůckách. Ne vždy se ale jejich pořízení vyplatí.
„Statická pozice je to nejhorší, co můžete pro své tělo udělat. Když zvýšíme kapacitu těla – tedy sílu, odolnost a schopnost tkání reagovat na zátěž –, zvládneme pak bez větších potíží fungovat v různých pozicích i delší dobu. Proto se dá říct, že ideální pozice je vlastně ta další,“ říká fyzioterapeut Lukasz Hasiuk, který roky sbíral zkušenosti ve Velké Británii a posledních pět let působí v pražské klinice Fyzio svět.
Říká se, že jednou z nejčastějších komplikací sedavého způsobu práce je výhřez ploténky. Kolik lidí k němu směřuje?
Výhřez ploténky je bezpochyby hojný problém, ale neřekl bych, že je to automaticky nejčastější komplikace sedavého zaměstnání. Mnohem více se setkáváme s bolestmi zad, krční páteře nebo ramen, které s dlouhodobým sezením souvisejí. Zároveň je důležité říct, že výhřez ploténky nemusí vždy znamenat bolest nebo zdravotní problém. Víme, že řada lidí má změny na meziobratlových ploténkách, aniž by o nich vůbec věděla. Riziko ale obecně roste s věkem, dlouhodobou statickou zátěží, nedostatkem pohybu a celkově nižší fyzickou kondicí.
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