Sotvaže pan Načeradec vkročil na půdu hřiště, změnil se v jiného člověka. Jeho klidná, obchodnická rozvaha byla ta tam. Oči mu divoce planuly, obličej zrudl a z hrdla se mu draly skřeky, jež neměly nic společného s lidskou řečí. ‚Surovče!‘ řval pan Načeradec na levé křídlo soupeře. ‚Zlámej mu hnáty, nedej mu dýchat! Rozhodčí je podplacenej! Ubít ho, psa!‘“

Pasáž ze slavné knihy Karla Poláčka Muži v ofsajdu, která prvně vyšla roku 1931, ukazuje, že schopnost fotbalu probouzet v divácích agresivní, až animální instinkty se za posledních sto let příliš neproměnila.

Při pohledu na černobílé filmové týdeníky a zašlé fotografie v novinách přitom možná leckoho přepadne romantická představa o divácích prvorepublikových fotbalových zápasů, kteří uznale tleskají fair play zákrokům a po zápase se v kavárně nad šálkem kávy přou o taktických nuancích. Jak však dokládá nejen Poláčkova beletristická produkce, ale i rozličné archivní dokumenty či historické studie, fotbaloví chuligáni před sto lety si s těmi dnešními v mnohém nezadali.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké konkrétní projevy fandění nebyly výjimečné.
  • Kde bylo jedno z hlavních ohnisek fotbalového diváckého násilí.
  • Jak se promítalo nacionální pnutí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.