Titulní strana časopisu The Economist křičí do světa: svět práce čeká „apokalypsa“. Podle prestižního týdeníku musíme „doufat v to nejlepší, ale připravovat se na nejhorší“. Umělá inteligence prý může zdevastovat pracovní trh. Lidem hrozí osud koní, které nahradil automobil. Novináři v Economistu samozřejmě dobře vědí, že podobné strašení se objevilo vždy, když nastoupila nějaká nová technologie, a nakonec z něj nic nebylo – počet pracovních míst naopak vzrostl. Tentokrát to ale podle nich může přece jen být jiné.
Mustafa Suleyman, generální ředitel společnosti Microsoft AI, má zase toto varování: „Když v práci sedíte za počítačem a jste právník, účetní nebo projektový manažer či člověk přes marketing, tak většina těchto činností bude během 12 až 18 měsíců pomocí AI plně zautomatizovaná.“
Tak horké to určitě nebude, ostatně firmy vyvíjející umělou inteligenci mají na co největší propagaci svého produktu přímý zájem. Že ale může AI pracovní trh výrazně proměnit, je zřejmé. Apokalypsa, před níž varuje The Economist, nastat může a nemusí – prostě nevíme.
Profesor Bernd Fitzenberger, ředitel německého Institutu pro výzkum pracovního trhu, se právě touto otázkou detailně zabývá. A je přesvědčen, že kvůli AI miliony pracovních míst zaniknou, ale zhruba stejné množství jich naopak vznikne. Takže je zásadní stát na té správné straně pracovního trhu – jací pracovníci se o místo nemusí bát? Jakou školu si vybrat, aby získané dovednosti za pár let nebyly kvůli umělé inteligenci k ničemu?
Jaké povolání rozhodně nenahradí AI, i když jste si na Novinky.cz mohli přečíst opak.
Proč přesně tohle chápal už Henry Kissinger.
Proč mohou dva lidé dojít na základě stejných fakt k úplně odlišným závěrům.
