Tohle je pořad o zahradničení

DOKUMENTÁRNÍ SÉRIE, Tvůrce a moderátor: Zach Galifianakis, na Netflixu
Hlavní tváří zábavné novinky je americký komik Zach Galifianakis, jenž se v roli
podivínského zahradníka pouští do rozhovorů s dětmi i svéráznými odborníky. Výsledkem je
směs absurdního humoru, improvizace a zdánlivě nahodilých situací, které mají k tradičním
zahradnickým radám často velmi daleko. Místo praktických tipů nabízí spíš bizarní nadhled a
až dětskou radost z objevování. Bavit bude snad každého, kdo si někdy do nějakého toho
záhonku rýpnul.

Já, Manon

DIVADLO, Horácké divadlo Jihlava, režie Dodo Gombár, premiéra 25. 4. 

Inscenace Já, Manon se vrací k jednomu z nejikoničtějších milostných příběhů evropské
literatury, který vznikl už v románu Abbého Prévosta a později jej do podoby veršovaného
dramatu převedl Vítězslav Nezval. Režisér Dodo Gombár však klasickou látku neinscenuje
jako historickou fresku, ale jako naléhavý současný příběh, v němž se střetává vášeň
s pragmatismem. V hlavních rolích oživené klasiky se představují Tomáš Slabiňák jako rytíř
Des Grieux a Kristýna Nováková, Sofia Chalányová a Markéta Bohadlová jako tři aspekty
jeho vyvolené Manon.

Foto: Horácké divadlo Jihlava 

1914

HUDBA, klub Black pes, Praha, 1. 5.

Hrůzy první světové války ve velkolepém blackmetalovém hávu. Ukrajinská metalová
formace 1914 vždy posluchačům naživo dopřeje velmi intenzivní zážitek. Formace kombinuje
prvky black, death i doom metalu a vytváří temné, hutné kompozice, které evokují chaos,
brutalitu i beznaděj zákopových bojů. Díky důrazu na detail, práci s archivními inspiracemi i
silné narativní rovině patří kapela k nejvýraznějším jménům současné extrémní metalové
scény. I v Praze tak skupina nabídne zážitek s přesahem a působivý exkurz do jedné
z nejtemnějších kapitol lidských dějin.

Ukrajinská metalová formace 1914.
Foto: Black pes

Neděle

FILM, režie Alauda Ruiz de Azúa, česká premiéra 31. 4.

Intimní španělské drama Neděle se soustředí na křehké období dospívání a hledání vlastní
identity. V centru příběhu stojí sedmnáctiletá Ainara, jež se na prahu dospělosti ocitá na
rozcestí: místo očekávané volby univerzity v sobě objevuje hlubokou víru a začíná uvažovat o
vstupu do kláštera. Film oceněný na festivalu v San Sebastianu i španělskou Cenou Goya
staví na komorním vyprávění a soustředěných hereckých výkonech, díky nimž vyniká
především jeho civilnost a emocionální pravdivost. Výsledkem je tichý, ale o to intenzivnější
portrét dospívání.

Španělský snímek Neděle režírovala Alauda Ruiz de Azúa.
Foto: Film Europe

Lubomír Typlt – Velká panika

VÝSTAVA, DON galerie Tábor, do 13. 6.

S výstavou Velká panika se publiku představuje Lubomír Typlt, výrazná malířská osobnost
současné české scény. Jeho tvorba se vyznačuje svou neklidnou energií a schopností vyvést
diváka z komfortní zóny. Typltovy obrazy působí téměř fyzicky a díky ostrým barevným
kontrastům, dynamickým kompozicím a expresivním figurám vytvářejí až hmatatelné napětí.
Expozice nabízí průřez umělcovou tvorbou od ikonických motivů křičících dětí či
rozervaných ženských postav až po specifická zátiší, v nichž se obyčejné předměty proměňují
v symboly. Nechybí ani jeho raná práce z počátku milénia, na které je dobře vidět posun
Typltova rukopisu.

Výtvarník Lubomír Typlt vystavuje svá díla v táborské DON galerii.
Foto: RM ART COLLECTION

