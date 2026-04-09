Mezi zelenými kopci na úpatí Krkonoš stojí podnik, který zpracovával len už před sto lety. V moderní zasedačce textilky Grund v Mladých Bukách visí stará malba továrny – symbol tradice i rodinných kořenů. „Pracovala v ní moje babička. Denně stála po kotníky ve vodě a spřádala len,“ říká Jiří Grund mladší. Jeho firma dnes vyrábí koupelnové koberečky a prodává ručníky a další doplňky.
Nedávno z jeho kanceláře zmizela sbírka osmi obrazů malíře Zdeňka Sýkory. Zůstaly po nich jen prázdné háky ve zdi. „Jak bych se na ně mohl dívat, když jsem neměl na výplaty? I ony nám pomohly překlenout těžké časy,“ konstatuje dvaapadesátiletý podnikatel.
Rodinnou textilku založili krátce po revoluci jeho rodiče Gražyna a Jiří Grundovi. Začínali v podkrkonošské chalupě, postupně vybudovali firmu, která uspěla hlavně v německy mluvících zemích. Dnes skupina zahrnuje vedle textilky i hotelový a golfový resort. Firma má za sebou nejtěžší období ve své historii. Rozpadly se plány na továrnu v USA, zmizely výnosné trhy v Rusku a na Ukrajině a po covidovém boomu půl roku nepřišla jediná objednávka. Banky začaly tlačit na předčasné splácení. Podnik nakonec zachránil prodej rozestavěné malé vodní elektrárny a razantní úspory. Dnes se textilka s obratem kolem 160 milionů korun vrací do zisku.
Jaké pro vás byly poslední roky?
Náročné. Právě v těžkých chvílích se pozná, jak rodina funguje. Jsem rád, že jsme drželi při sobě. Nikdo nikomu nic nevyčítal a všichni mě podporovali. Na podnikání se díváme dlouhodobě. Abychom ho zachránili, prodávali jsme i vlastní majetek. Pět let jsme si nevypláceli dividendy.
Co se vlastně dělo?
Co se dočtete dál
- Jak přesně prodej rozestavěné vodní elektrárny pomohl vyrovnat dluhy a udržet provoz
- Jaké úsporné kroky a personální změny firma provedla během krize
- Jak se propad poptávky po covidovém boomu promítl do zakázek a cash flow
- Jaký dopad měly sankce a válka na Ukrajině na prodeje v Rusku a na Ukrajině
- Proč nevyšla expanze na americký trh a jaký vliv mělo okopírování kolekce
- Jak firma řeší financování po konfrontaci s bankami a proč změnila banku
- Jaké dlouhodobé strategie (design, rychlost výroby, dropshipping) firma volí proti asijské konkurenci
- Jak byla nastavena nástupnická struktura a co přináší převod do svěřeneckého fondu
