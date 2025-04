Rozvíjet v Česku slow fashion byznys není vůbec jednoduché, přesto se Kateřině Říhové a její Reparádě, která tu vyrábí a prodává zejména dámské oděvy z přírodních materiálů, dlouhodobě daří. Na jedné straně je pod tlakem ultrarychlé módy, kterou rozjely čínské e-shopy, na druhé musí čelit i růstu lokálních tvůrců.

Loni se stala jihomoravskou živnostnicí roku a přestěhovala svůj obchod do nových prostor. „Rozjezd podnikání byl vlastně docela jednoduchý, nyní přesně vím, jaké máme výdaje a kolik musíme vydělat – a jsem z toho nervózní,“ říká Říhová. A popisuje také mylné představy, které často zákazníci kolem slow fashion – tedy takzvané udržitelné módy – mají.

Podnikáte již dvanáctým rokem, nelitujete někdy, že jste se jako právnička pustila do módního byznysu, který prochází už delší dobu složitým obdobím?

Určitě to není jednoduchý obor, ale možná proto mě baví vymazlit si svou značku, ladit své produkty. Nelituji toho, vnímám to jako životní štěstí, že se to povedlo. Že je moje práce i můj život, nemusím čekat, až přijdu domů z práce a začít ho žít. Právničina je určitě zajímavý obor, ale není tak kreativní – když se vám tam něco nepovede, máte smůlu. Tady mohu chybu napravit, poučit se z ní a udělat to lépe.

Je něco, co vám studium právničiny dalo do budování vaší slow fashion značky?

Studium mi dalo hlavně sebedůvěru, že jsem se vůbec na práva dostala a dostudovala je. O tom vysoká škola je, překonáváte různé překážky, musíte se hecnout, něco dokončit. Moji rodiče vysokou školu nemají. Chtěla jsem to dokázat a zvládla jsem to.

