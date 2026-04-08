V Evropě existují pouze dva druhy států,“ prohlásil někdejší belgický premiér Paul-Henri Spaak. „Malé země a země, které si ještě neuvědomily, že jsou malé.“ Spaak to řekl před mnoha dekádami, ale dnes to platí snad víc než kdy dřív. Jsme na dostřel agresivně revizionistického Ruska, přičemž na Spojené státy, dosavadního hlavního garanta naší bezpečnosti, by se plně spoléhal už jen hazardér nebo někdo, kdo je hluchý a slepý. Pro země, které jsou globálně vzato malé, to je nebezpečná situace. Cesta z ní existuje: evropské státy se musí stát ekonomicky odolnější a bezpečnostně soběstačnější.
Jak k tomu přispívalo a přispívá Česko? Pokud by vám někdo začal sáhodlouze popisovat, co bychom měli my Češi – jen sami – dělat, přestaňte ho poslouchat. Domácích úkolů máme samozřejmě spoustu. Ale bohatší a bezpečnější se nikdy nemůžeme stát sami o sobě, na vlastní pěst. Vždy budeme závislí na tom, jak se vede Evropě jako celku. Kromě plnění vlastních domácích úkolů je tedy v našem životním zájmu usilovat o to, aby zesílila i Evropská unie jako celek. Když nebudeme její podobu spoluutvářet my, udělají to jiné členské země. Mnohé, včetně těch, které jsou menší než Česko, jsou v tom hodně aktivní.
Co se dočtete dál
- Jak se Fiala změnil po ruské agresi na Ukrajinu.
- Jaké jsou nejdůležitější přístupy Babiše k Evropě.
- Na co by se přitom měla zaměřit jakákoliv česká vláda.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.