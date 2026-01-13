Stephen Miller, asi nejdůležitější poradce Donalda Trumpa, se nedávno svěřil se svým viděním světa. „Žijeme v reálném světě, v němž rozhoduje síla a moc. Jsou to železné zákony, kterými se svět řídí od počátku věků,“ uvedl na dotaz televizního moderátora, jestli je správné, že Američané ignorují mezinárodní právo nebo své spojence. K čertu s právem a spojenci, my jsme nejsilnější země na světě, takže si můžeme dělat, co se nám zlíbí, co podle nás odpovídá našim zájmům – tak se dá Millerův pohled shrnout. Prezident Trump to vidí stejně.
Ve stejnou dobu, kdy Miller svá slova pronášel, Američané úzce spolupracovali s britským námořnictvem. V prostoru mezi Islandem a Skotskem sledovali tanker Marinera plující pod ruskou vlajkou, kterou ale získal teprve nedávno. Podle Washingtonu byl spojen se snahou obejít embargo na vývoz ropy z Venezuely. Američané posléze tanker obsadili. Potřebovali k tomu ale součinnost britské armády. Ta do akce nasadila tanker RFA Tideforce, který je schopen přímo na moři jiným lodím doplňovat palivo, munici nebo pitnou vodu. Americké letectvo taky mohlo při přípravě operace a v jejím průběhu využívat britské základny. O to vše Spojené státy svého britského spojence samy požádaly.
Takže vystačí si Američané sami a nemusí se na nikoho ohlížet, protože jsou nejsilnější? Nebo své spojence přece jen potřebují? Samozřejmě platí, že pokud se nějaká země může obejít bez ostatních, jsou to USA. Ale stejně tak platí, že v součinnosti se spojenci jsou Američané ještě mnohem silnější než bez nich.
Co se dočtete dál
- Co je rozhodujícím faktorem, který znásobuje americkou moc proti Číně nebo Rusku.
- Jaká základní pravidla pro účinné fungování spojenectví Trump poškozuje.
- Proč je J. D. Vance pro Evropu ještě horší zprávou než Trump.
