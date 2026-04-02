Zhruba 40 procent manželství skončí rozvodem, ve většině z nich vyrůstají děti. A rozchody se nevyhýbají ani nesezdaným rodičům. Krize v rodinách častokrát souvisí s příchodem dětí, což je životní obrat, na který nebývají čerstvé mámy a tátové mnohdy dobře připraveni. Co se mužů týče, musí se vypořádat se svou novou rolí otce a faktem, že je jejich partnerka kvůli dětem může odsunout „na druhou kolej“.
Pokud pár zvládne období, kdy jsou potomci malí, další krize přichází ve chvíli, kdy se začnou osamostatňovat a tátu s mámou potřebují čím dál méně. Rodiče mají najednou ve svém životě prázdno – partneři se během intenzivní péče o děti odcizili. „V tu chvíli často přichází období, které někteří muži zaplní ,třemi M‘: motorka, milenka, maraton. Já jim ukazuji, že se tato fáze života dá zvládnout i jinak a ještě při tom pomoci s dospíváním svým dětem,“ popisuje kouč Pavel Kučera, který se zaměřuje hlavně na kurzy pro otce a syny. Na nich se snaží mužům pomoci i s tím, aby se do této situace vůbec nedostali. Vytvořil také kurz Transition pro mladé kluky, který jim pomáhá na cestě k mužství a jehož součástí je i přechodový rituál do dospělosti.
Proč dnes hovoříme o krizi mužství a je vůbec potřeba pořádat kurzy pro muže o otcovství?
Lidé se nejvíce učí nápodobou, jenže značná část rodičů se rozchází, to znamená spoustu dětí, které nevyrůstají ve své primární rodině. Muž se otcem stává, ale nejdřív se potřebuje stát mužem. K tomu zase potřebuje jiné muže, aby ho iniciovali, potvrdili. Když je nemá, neví, jak se zachovat v hádce, jak řešit nějaké těžkosti, problémy. Někdy na to přijde časem, se spoustou chyb, nebo z toho uteče. Rozejít se je snadné, ale pak spousta dětí vyrůstá v představě, že takhle se řeší problémy. Dříve jsme žili více v komunitách, takže chybějícího otce někdo zastoupil. Navíc fungovaly přechodové rituály, které se nám vytratily.
