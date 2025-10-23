Mateřství v Česku není hodnota. Porodnost klesá a přibývá mladých, kteří děti vůbec nechtějí. Podle psycholožky Lenky Šulové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bychom měli učit už děti ve škole, jak navazovat vztahy a žít v partnerství. Společně s dalšími odborníky v Česku se snaží najít recept na to, jak zvýšit porodnost. Finanční pobídky podle ní nestačí. „Potřebujeme nějak mladým sdělit, proč mít děti,“ říká v rozhovoru pro HN.
Problémy ale podle ní působí i to, že lidé se stávají rodiči ve věku, kdy od sebe, ale i svých dětí chtějí maximum. Podle Šulové si na sebe dnešní generace rodičů upletla bič. Snaží se všechno stihnout, ale vlastně nedělají nic pořádně. Co by se měli naučit?
Dá se říct, že dnešní společnost nepřeje rodině?
Asi ano. Já jsem v expertní skupině ministerstva práce a sociálních věcí, v níž demografové, sociologové, psychologové a řada dalších profesí řeší otázku, proč se nám snižuje porodnost. A nejenom nám, jde to de facto napříč vyspělými evropskými zeměmi. Je tam zajímavý paradox, na který dlouho upozorňuji, že čím chudší společnost, tím soudržnější vztahy. Různá krizová či poválečná situace tmelí vztahy. Zatímco doba dostatku je rozděluje.
Co se dočtete dál
- Kde dělají současní rodiče chyby.
- Jak udělat rodině reklamu.
- Jaké chyby dělají rodiče po rozvodu a v jakých případech nefunguje střídavá péče.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.